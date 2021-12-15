К новому пожароопасному сезону Тюменская область закупит тяжелую технику, беспилотники и посчитает зарплаты работников лесной отрасли

При подготовке к новому пожароопасному сезону Тюменская область, с учетом ситуации по лесных пожарам этого года, скорректирует планы работы и маршруты наземного мониторинга, а также закупит необходимую технику и проанализирует ситуацию с текучкой кадров в лесной отрасли. Об этом журналистам на брифинге сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, техника обновляется ежегодно, но в это раз ставку сделают на закупку тяжелой техники, которая сможет доставлять на место пожара людей и, по возможности, воду. Также регион планирует закупить новые беспилотники, которые хороши и для оперативного выявления очагов возгорания, и для профилактики их появления, так как их наличие в небе побуждает людей более тщательно следовать противопожарным правилам.

Особое внимание, по словам Моора, предстоит уделить кадровым проблемам. "Смотрим и анализируем штатную численность и уровень зарплат, для того чтобы снизить текучку кадров в лесной сфере, сохранить профессиональные кадры. От них очень многое зависит. Случайный человек на пожаре ничего не сможет сделать. Только человек, хорошо подготовленный, с большим опытом, действует максимально эффективно", - отметил губернатор.

Моор добавил, что опыт борьбы с лесными пожарами этого года, а также многолетняя практика и налаженное взаимодействие не только внутри региона, но и с соседями, федеральными структурами, своевременное решение необходимых вопросов помогут в будущем, при повторении такой же неблагоприятной ситуации с лесными пожарами, действовать более эффективно.