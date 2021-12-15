Тюменская область вошла в третий этап лаборатории Rurban Creative Lab

Самарская, Свердловская, Тюменская области и Удмуртия прошли на третий этап лаборатории по созданию креативных пространств Rurban Creative Lab. Они набрали наибольшее количество баллов по итогам народного голосования, проходившего с 19 ноября по 13 декабря включительно, сообщает Агентство социальных инициатив.

Голоса распределились следующим образом: Свердловская область - 7099 голосов, Тюменская область - 6257 голосов, Удмуртия - 5478 голосов, Самарская область - 5455 голосов. Новгородская область получит специальный приз за упорство: по итогам голосования она набрала 4102 голоса.

Как ранее сообщалось, на двух предыдущих этапах проекта в Тюменской области доработаны модели таких пространств, как пешеходная улица Дзержинского (в том числе пространство Factura), событийный парк "Алебашево" и Базарная площадь Тобольска. Третий этап программы позволит получить региону методологическую поддержку по активному запуску и функционированию проектов.

Директор центра практик качества жизни АСИ Татьяна Журавлева отметила, что победителями стали регионы, готовые продолжать развитие своих креативных пространств, в том числе выводить их не только на федеральный, но и на международный уровень:

Очень важно, что их поддержали не только представители креативных индустрий и власти, а также местные жители. С этими площадками будем работать до апреля, каждый из победителей получит полный пакет поддержки от АСИ.

С января по апрель 2022 года в регионах-победителях эксперты АСИ проведут креативные недели, в рамках которых пройдут проектная сессия по разработке региональной стратегии развития креативных индустрий, лекции от экспертов по креативной экономике и урбанистике, сессии по акселерации продуктов креативных предпринимателей региона, а также public talk с участием ведущих представителей креативных индустрий и творческих пространств региона.