В Ишимском районе зафиксировали слив нечистот в лесу

При патрулировании лесов в Ишимском лесничестве выявлен факт сброса жидких бытовых отходов на территории земель лесного фонда, сообщили в департаменте лесного комплекса.

Зафиксировать нарушение, в том числе регистрационный номер автомобиля, с которого осуществлялся сброс ЖБО, удалось благодаря применению квадрокоптера. В настоящее время осуществляется комплекс мер, направленных на установление и привлечение виновного лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 8.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В конце ноября сообщалось, что аналогичное нарушение выявлено в Юргинском лесничестве.

Ответственность по этой статье предусматривает наказание в виде штрафа: 2-3,5 тыс. рублей - на граждан, 10-20 тысяч — на должностных лиц, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юр лиц — 100-300 тысяч рублей.