В Тюмени частная компания построит многопрофильный семейный медцентр

Группа компаний "Медскан" совместно с правительством Тюменской области и Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области" приступает к реализации проекта стоимостью около 1 млрд рублей по строительству многопрофильного семейного медицинского центра в Тюмени. Сейчас компания анализирует несколько перспективных земельных участков, предложенных администрацией региона. После выделения участка строительство центра займет около 20 месяцев.

Предполагается, что в медцентре, рассчитанного минимум на 130 000 посещений в год, можно будет пройти лучевую диагностики, ультразвуковое и эндоскопическое обследование, будут оборудованы операционный блок, около 35 кабинетов приема и стационар вместимостью до 40 коек.

"Мы также готовы рассмотреть возможность строительства типовых объектов в некоторых муниципальных районах Тюменской области", – отметила директор по инновациям Группы компаний "Медскан" Ирина Либерман.

Предполагается, что новая клиника в Тюмени не ограничится услугами частной медицины. Она также будет активно участвовать в реализации программ ОМС. Кроме того, ГК "Медскан", в состав которой входит уникальная международная клиника "Хадасса Медикал Москоу", сможет реализовать в Тюмени совместные образовательные программы мирового уровня в части обучения медсестер и врачей.

Группа компаний "Медскан" – частный медицинский холдинг, входит в топ-10 крупнейших частных многопрофильных клиник России. В составе ГК "Медскан" действуют 37 медицинских центров в 18 городах 10 регионов России, в т.ч. диагностические центры; госпитали с хирургическим стационаром; многопрофильные семейные медицинские центры; специализированные клиники (включая онкологические); центры научных разработок и клинических исследований, сообщили в пресс-службе компании.