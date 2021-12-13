Тюменская область претендует на победу в проекте Rurban Creative Lab

У жителей Тюменской области есть один день, 13 декабря, чтобы еще успеть проголосовать за свой регион, который участвует в проекте Агентства стратегических инициатив Rurban Creative Lab.

В рамках предыдущих этапов проекта в Тюменской области доработаны модели таких пространств, как пешеходная улица Дзержинского (в том числе пространство Factura), событийный парк "Алебашево", а также Базарная площадь Тобольска.

Третий этап программы позволит получить региону методологическую поддержку по активному запуску и функционированию проектов. В итоге в Тюмени появятся новые места, которые полюбятся горожанам и представителями креативных индустрий.

Участниками третьего этапа станут четыре региона, победившие в народном голосовании, которое проходит до 13 декабря. В голосовании за регион могут принять участие все жители РФ после регистрации на сайте rurban.space.