Искусство снова выставят на продажу в Тюмени

Тюменский мультицентр "Контора пароходства" приглашает горожан на маркет современного искусства "Артчоус". Распродажа картин, керамики, книг и других объектов творчества, лекции и дискуссии с приглашенными спикерами, виниловый обменник пройдут 18 и 19 декабря с 12:00 до 20:00.

На маркете можно приобрести картины, стикеры, плакаты, керамику от 42 современных художников из Тюмени. Все желающие смогут посетить лекцию про NFT-искусство от актера и TikTok-блогера Артура Чеха, лекцию о шедеврах мировой живописи от ведущего проекта "Азорские острова" на радиостанции "Серебряный дождь" Олега Федорова, просмотры фильмов и музыкальных концертов, воркшоп по работе с локальными кодами, аукцион искусства и другие события, сообщили в пресс-службе мультицентра.

Руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина:

Мы с командой маркета современного искусства "Артчоус" определили собственный KPI и планировали выбрать 30 участников для комфортного расположения в малом зале "Конторы пароходства". Но интересных работ оказалось много, поэтому количество участников маркета решили увеличить до 42. Параллельно в большом зале мультицентра будут проходить лекции и дискуссии с приглашенными экспертами. В 2020 "Артчоус" проходил впервые, поэтому художников мы приглашали сами. В этом году мы ввели кураторский отбор и получили более 80 заявок.

"Артчоус" — единственный в Тюмени маркет современного искусства с участием художников, музыкантов, скульпторов. Впервые прошел декабре 2020 года в мультицентре "Контора пароходства". Тогда в нем приняли участие 23 создателя, а тюменцы потратили на современное искусство 117 500 рублей. как это было и что продавали, можно посмотреть здесь.