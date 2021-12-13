Два видеопроекта о Тобольске получили высокую оценку в конкурсе "Диво России"

Итоги VIII Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видео "Диво России" подвели в Нижнем Новгороде. Всего в 2021 году в конкурсе приняли участие почти 1200 видеороликов, около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов, а также более 100 фоторепортажей.
В конкурсе видеороликов в номинации "Туристские дестинации" среди городов - райцентров России первое место занял видеоролик о Тобольске как о городе с уникальной историей:
Фильм "Тобольский кремль. Голос истории" занял первое место в номинации "Документальные фильмы. Культура":
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