Два видеопроекта о Тобольске получили высокую оценку в конкурсе "Диво России"

Итоги VIII Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видео "Диво России" подвели в Нижнем Новгороде. Всего в 2021 году в конкурсе приняли участие почти 1200 видеороликов, около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов, а также более 100 фоторепортажей.

В конкурсе видеороликов в номинации "Туристские дестинации" среди городов - райцентров России первое место занял видеоролик о Тобольске как о городе с уникальной историей:

Фильм "Тобольский кремль. Голос истории" занял первое место в номинации "Документальные фильмы. Культура":