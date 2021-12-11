Перспективные тюменские инвестпроекты оцениваются в 211 миллиардов рублей

Суммарная инвестиционная емкость перспективных тюменских инвестпроектов превышает 211 миллиардов рублей, заявил глава региона Александр Моор на онлайн-заседании Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

К таким проектам губернатор отнес нефтегазовый и нефтехимический кластеры, строительство новых геотермальных курортов и отелей, племенной репродуктор индейки ГК "ДАМАТЕ", четвертую очередь тепличного комплекса "ТюменьАгро" и завод по глубокой переработке гороха агрохолдинга "Юбилейный", строительство промышленного технопарка и ряд объектов логистики в Тюмени.

"Мы сделаем все возможное для максимального увеличения объема инвестиций в региональную экономику в 2022 году", - подчеркнул губернатор.

Владимир Якушев поставил перед регионами УФО ряд задач по активизации работы по привлечению инвестиций и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку в их решении.