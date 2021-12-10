В Тюмени продолжаются ярмарки сельхозпроизводителей

11 декабря с 8 до 16 часов для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок.

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести на парковке у пересечения улиц Льва Толстого и Ямской, у ТЦ "П.О.Р.Т." и "Заречный двор". Обычно местные производители, фермерские и личные подсобные хозяйства Тюмени и области предлагаются покупателям мясо, рыбу и и изготовленную из них продукцию, мёд и другое, сообщили в городском департаменте потребительского рынка.

Организаторами ярмарки выступают администрация города совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.