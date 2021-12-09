Экспорт продукции предприятий Тюменской области вырос в 2,5 раза

В 2,5 раза вырос экспорт продукции предприятий Тюменской области за 9 месяцев 2021 года. В финансовом выражении общий объем тюменского экспорта за этот период составил 980 млн долларов США, сообщили в региональном правительстве.

91,6% от общего объема регионального экспорта приходится на несырьевые неэнергетические товары. Этот показатель увеличился в 3,2 раза и составил 896 млн долларов. Экспорт машин и оборудования вырос – в 1,1 раза, продукции АПК – в 1,3 раза, продукции деревообработки – в 1,8 раза, изделий из металлов – в 2,6 раза. Наибольший рост продемонстрировал экспорт химической продукции – в 4,2 раза.