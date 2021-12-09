Тюменские дорожные службы борются с гололедом

Ежедневно на уборке города задействовано 570 единиц техники и 350 дорожных рабочих. Сейчас основные силы брошены на борьбу с гололёдом, сообщили в администрации Тюмени.

Перепады температуры воздуха привели к образованию льда, поэтому, чтобы снизить риск ДТП и травмирования пешеходов, дорожные службы проводят обработку противогололёдными материалами.

Особенно опасно такое явление, как "черный лед". Оно возникает, когда влага, содержащаяся в воздухе, оседает на дорожное полотно и образует на нем тончайшую ледяную корку. Коэффициент сцепления колес с дорогой сильно снижается. В таких случаях убрать скользкость можно только с помощью реагентов.

В первую очередь ПГМ обрабатываются путепроводы, съезды с мостов, спуски, подъемы и перекрестки. Особое внимание уделено подходам к остановкам и социальным учреждениям, тротуарам и пешеходным переходам.

- Противогололедные материалы и технологии их применения играют одну из важнейших ролей в зимнем содержании улично-дорожной сети города. Отказ от ПГМ может привести к образованию гололёда и, как следствие, к росту дорожно-транспортных происшествий и травмам пешеходов. При этом ПГМ используются строго в соответствии с установленными нормами и погодными условиями. Учитываются все обстоятельства: интенсивность осадков, сила и направление ветра, уровень влажности… В случае снежно-ледяных образований на тротуаре на подрядную организацию могут быть наложены штрафные санкции, – рассказал Алексей Васенин, заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Отличный результат в борьбе с обледенением дорожных покрытий дают специальные машины, оснащенные электронными дозаторами. Они позволяют регулировать подачу ПГМ в зависимости от температуры воздуха. Комбинированные дорожные машины способны выполнять сразу несколько действий: убирать снег и обрабатывать дорожное полотно противогололедными материалами. Как правило, такие работы проводятся в ночное время.

На тротуарах в основном применяется отсев гранитной крошки, он безопасен для окружающей среды, одежды и обуви.

Также продолжается вывоз снега, в среднем в сутки техника вывозит около 2000 куб. м снежных масс.

Напомним, что сообщить об образовании наледи, гололеда или ненадлежащей уборке снега на остановке общественного транспорта, дорожном полотне остановочных карманов и пешеходных переходах (кроме надземных) тюменцы могут на портал "Тюмень – наш дом" в категорию "Текущее содержание дорог и ремонт"