Тюменский бизнес проверяют на соблюдение системы пропусков по QR-кодам

В Тюменской области активно проверяют, как бизнес соблюдает ограничения, введенные для предупреждения распространения COVID-19. За месяц специалисты регионального департамента потребительского рынка и туризма совместно с представителями Роспотребнадзора и полиции провели выездные проверки 243 объектов. Составлен один протокол об административной ответственности, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

В связи с расширением после 24 декабря перечня организаций, работающих в системе QR-кодов, проверки будут продолжены в усиленном режиме. "Решение о переносе срока введения QR-кодов было принято с учетом интересов бизнеса и благодаря ответственной позиции предпринимательского сообщества", - отметили в региональном департаменте потребительского рынка и туризма, напомнив при этом, что за несоблюдение правил режима повышенной готовности, действующего в регионе для предупреждения распространения COVID-19, предусмотрена административная ответственность как для организаций, так и для граждан.

Всего с 30 октября произведено 866 выездов на объекты, специалистами департамента оформлено 13 протоколов об административной ответственности.