Четырехполосная дорога от Тюмени до Тобольска будет достроена в 2026 году

Трасса Р-404 на участке от Тюмени до Тобольска стала безопаснее. За неполных два года дорожники на протяжении 85 км расширили ее с двух до четырех полос, а также капитально отремонтировали шесть мостов, построили 11 разворотных петель, установили более 100 км барьерного ограждения и свыше 20 км линий освещения и три надземных перехода у сел, сообщает Уралуправтодор.

7 декабря 2021 года в полном объеме завершен капитальный ремонт участков м 38 - км 80 и км 80 - км 122 этой дороги. В мероприятии по случаю ввода в строй двух указанных объектов приняли участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник ФКУ "Уралуправтодор" Александр Бедусенко.

"Северная трасса имеет стратегическое значение. Она не только соединяет два крупнейших города области, она связывает Югру и Ямал с "большой землей". Дорога с таким интенсивным движением должна отвечать всем современным стандартам и быть безопасной", - отметил Александр Моор.

Реализованный на дороге комплекс мер будет способствовать снижению количества смертельных ДТП, что является одним из главных показателей нацпроекта "Безопасные качественные дороги", отметил на пресс-подходе руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Он сообщил, что на данном направлении в четыре полосы переведено уже 122 км дороги, еще 80 будут выполнены до 2026 года, в планах также строительство моста через Иртыш у Тобольска.

Говоря о развитии федеральных трасс на территории региона, Новиков также отметил, что трассу Екатеринбург—Тюмень расширят до четырех полос и разведут автопотоки к 2024 году.