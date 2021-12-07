В Тюмени введен в эксплуатацию проблемный дом в ЖК "Олимпия"

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Многоквартирный жилой дом ГП-14 в ЖК "Олимпия" с привлечением денег дольщиков возводили с 2018 года, плановая сдача ожидалась в четвертом квартале 2020 года, но застройщик АО "Сибстройсервис" обязательства не выполнил - срок завершения строительства перенесли на год. Ситуация была на контроле облпрокуратуры и правительства Тюменской области, сообщили в прокуратуре.

С целью защиты прав дольщиков прокуратура на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья с участием заместителя губернатора, представителей и руководителей правоохранительных и контролирующих органов неоднократно рассматривала вопрос о вводе данного дома, представители прокуратуры выезжали на стройплощадку, застройщику объявляли предостережение.

"В результате мер, принятых прокуратурой совместно с правительством области, удалось добиться ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. Квартиры в нем получат более 200 участников долевого строительства жилья", - говорится в сообщении прокуратуры.

В сентябре сообщалось, что строящиеся дома АО "Сибстройсервис" находятся на постоянном контроле прокуратуры области в связи с неоднократным переносом сроков их ввода в эксплуатацию, готовность многоквартирных домов ГП-14 в ЖК "Олимпия" и ГП-15 в ЖК "Москва" высокая, последний будет введен в эксплуатацию также до конца 2021 года. Наряду с этим АО "Сибстройсервис" осуществляет строительство еще трех многоквартирных домов (ГП-6.1, 6.2, 6.3 в ЖК "Москва"). Для завершения их строительства при содействии регионального правительства привлечены подрядные организации.