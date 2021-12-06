В Увате для легкового транспорта открыли ледовую переправу

Комиссия в составе представителей ГИБДД, дорожной службы и МЧС России, администрации Уватского района приняла решение открыть движение по ледовой переправе через Иртыш легкового автотранспорта весом до 3 тонн, сообщает региональное управление МЧС.

Специалисты оценили качество льда, толщина льда в диапазоне 30-45 сантиметров, но льду надо дать устояться, укататься, в скором времени тоннаж будет увеличен, пояснил начальник ДРСУ-6 ОАО "ТОДЭП" Петр Демидюк.

По словам представителя ТОДЭП, дорожники продолжат заливать лед, чтобы в перспективе обеспечить проезд через реку автомобилей массой до 30 и более тонн.

"Чтобы ледовая дорога сохранялась, нужно соблюдать правила переезда через реку: скорость не более 20 километров в час, масса — не более той, что указана на знаке, дистанция не менее 70 метров", - напомнили в МЧС.