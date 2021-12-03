В Тюмени назвали лучшие летние веранды города

Победителей в разных номинациях и категориях конкурса "Лучшая территория сезонного обслуживания, прилегающая к стационарному предприятию общественного питания в Тюмени" назвали в администрации города.

Лучшими в этом году признаны летние террасы при ресторанах "Гостидзе", Green House, кафе "Кофейня". Терраса ресторана "Мята" отмечена в номинации "Лучшее летнее кафе Тюмени, размещенное на крышах, балконах, террасах", гриль-таверна "Ермолаев" – за преданность стилю, ресторан "Отпуск" – за создание отпускного настроения, гриль-бар "Седло" – за креативность в создании образа, ресторан Emerald – за лаконичный дизайн, ресторан "Андерсон" – за детские сказки, кафе "Кофейня" признано не только любимым летним кафе, но и любимым местом для встреч.

На торжественном награждении заместитель главы города Петр Вагин от лица администрации Тюмени поблагодарил всех участников, а всего их было 32, за неравнодушие, готовность развивать город и делать его комфортнее.

Петр Вагин отметил, что помимо безопасности и качества обслуживание, конкурсанты оценивались по таким критериям конкурса, как соответствие архитектурно-художественному облику города и фирменному стилю своих предприятий, они старались отличиться интересными дизайнерскими находками, использовали бренд "Город, где начинается путь" и Visit tyumen.