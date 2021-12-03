"Монетка" инвестирует 1,5 млрд рублей в распределительный центр Тюмени

ООО "Элемент-Трейд" - торговая сеть "Монетка" планирует построить в Тюмени складской логистический комплекс площадью более 19 тыс. кв. метров. Проектом предполагаются инвестиции в размере 1,5 млрд рублей и создание более 260 рабочих мест.

У ТС "Монетка" в Тюменской области 153 магазина, сейчас они снабжаются через распределительный центр в Екатеринбурге. Запуск центра в Тюмени позволит оптимизировать логистическую схему и сократить сроки поставки товаров на полки магазинов. По расчётам инвестора, новый складской логистический комплекс сможет принимать от 80 до 100 грузовых автомобилей в день, которые в дальнейшем будут развозить товары в сетевые магазины "Монетка" по всей Тюменской области, сообщили в пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области.

"Для того, чтобы проект стартовал, необходимо провести ряд мероприятий, в числе которых вопросы подключения к сетям и место примыкания земельного участка к дороге, с целью заезда и выезда с него. В планах инвестора в январе будущего года перевести в стадию его реализации", - рассказал о планах реализации проекта гендиректор Инвестагентства Николай Пуртов.