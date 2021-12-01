Проект "Это бизнес, детки!" в 2021 году заинтересовал 2 500 тюменских подростков

Более 2,5 тысячи тюменских подростков участвовали в ежегодном обучающем проекте "Это бизнес, детки!", итоги подведены в ноябре, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Проект реализуется с 2016 года. В 2021 году финалисты проекта представили для защиты 20 бизнес-идей. В каждом треке были определены обладатели Гран-при, победители, обладатели специального приза и победители зрительского голосования, которое проходило в группе проекта в социальной сети "ВКонтакте".

Обладателями Гран-при проекта "Это бизнес, детки" признаны участник трека "Бизнес-кейс" Максим Мерзликин и участники трека "Я - предприниматель": автор проекта "Микрозелень Microelement" Георгий Воронин и автор проекта "Магазин кукольной одежды "Белые ночи" Елена Фёдорова.

"Проект "Это бизнес, детки!" помог мне осуществить давнюю задумку: открыть свой магазин кукольной одежды. У меня появилось много знакомых предпринимателей и единомышленников. Также я получила много полезных знаний в сфере предпринимательства. Работа с наставниками была очень полезна и интересна. Я действительно чувствовала поддержку. Я и дальше планирую развиваться в сфере предпринимательства, а полученный опыт буду применять в будущем", - рассказала Елена.

Ранее сообщалось, что трекеры, которые вели ребят на протяжении всей образовательной программы, решили проинвестировать несколько успешных проектов.

Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков отметил, что для поддержки развития молодежного предпринимательства в Тюмени эффективно используется инфраструктура общественных пространств, созданная региональным департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Поддержка технологического молодежного предпринимательства на ранних этапах проводится в сотрудничестве с вузами и школами региона.