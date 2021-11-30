Индекс промпроизводства в Тюменской области с начала 2021 года увеличился на 7,3 %

Индекс промпроизводства в Тюменской области за январь-октябрь 2021 года вырос на 7,3 %, сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на данные органов государственной статистики.

Промышленный рост в регионе в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 114,5 %. По этому показателю Тюменская область занимает 13-е место среди 85 субъектов Российской Федерации.

Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 137,4 % к уровню января-октября 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 177 %, прочих готовых изделий – 139,8 %, прочей неметаллической минеральной продукции – 126 %, в ремонте и монтаже машин и оборудования – 125,1 %, производстве электрического оборудования – 124,2 %, бумаги и бумажных изделий – 123,6 %, резиновых и пластмассовых изделий – 114,6 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки – 112,6 %, производстве мебели – 107,9 %, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – 105,2 %, металлургическом производстве – 104,8 %.

"Поступательный рост промышленного производства в регионе свидетельствует об эффективности нашей экономической политики. Меры по поддержке бизнеса, принимаемые региональным правительством, дают позитивные результаты. Разумеется, мы и в дальнейшем будем способствовать созданию новых и развитию действующих промышленных предприятий в самых разных отраслях", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.