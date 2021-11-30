35 семей Тобольска переедут в новые квартиры до конца 2021 года

79,2 млн рублей будет дополнительно направлено в этом году в бюджет Тобольска из бюджета Тюменской области. Средства выделены на приобретение 35 квартир для расселения жителей дома № 120г в 6 микрорайоне.

"Дом был признан аварийным и подлежащим сносу в октябре 2019 года. В нём 137 квартир. 35 планируют расселить в этом году. Для переселения жителей оставшихся 102 квартир предусмотрены средства в бюджете 2022 года", - говорится в сообщении Главного управления строительства Тюменской области.

Глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Instagram-аккаунте сообщил, что "город досрочно завершил реализацию программы по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года". Также он отметил, что в бюджете-2022 заложены средства на расселение шести многоквартирных домов. В общей сложности новое жильё получат 368 тоболяков, сообщили в Главном управлении строительства.