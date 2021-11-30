Пансионат для пожилых и инвалидов "Дача" откроют в Нижней Тавде

Пансионат по уходу за пожилыми людьми и инвалидами "Дача" планируют открыть к концу 2022 года в Нижней Тавде. На реализацию проекта Инвестиционное агентство Тюменской области предоставит заем в размере 30,8 млн рублей.

"В нашем пансионате мы хотим создать максимально комфортные условия для пожилых людей и тех, которые ограничены в передвижениях по состоянию здоровья. Обязательно будем проводить занятия лечебной физкультуры, для этого будет оборудованный зал. Чтобы не доставлять неудобства в дополнительном передвижении нашим постояльцам, мы планируем организовать прием докторов узких специализаций непосредственно на территории пансионата. К концу 2022 года мы планируем уже полностью реализовать проект и начать работать", - поделилась планами исполнительный директор организации-инвестора ООО "Стимул" Наталья Кудина.

Под "Дачу" панируется купить здание с земельным участком, оснастить его медицинским оборудованием и оборудовать для удобного проживания инвалидов. В пансионате смогут проживать до 53 человек, нуждающихся в уходе, дополнительно будет создано 15 рабочих мест. общий объем инвестиций в проект составит 34,4 млн рублей.