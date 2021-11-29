Жители Кулаково на семь лет раньше переедут из аварийных домов в новые квартиры

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Три дома в селе Кулаково в 2019 году признаны аварийными, местная администрация планировала их расселить в сентябре 2029 год, но после публикаций в СМИ вмешалась прокуратура срок для отселения жильцов сократился до 31 декабря 2022 года.

При проверке выяснилось, что физический износ домов составляет более 65%. Фундаменты, несущие стены и перекрытия находятся в аварийном состоянии. Пребывание людей внутри зданий и в непосредственной близости от них представляется опасным для их жизни и здоровья.

"Установленные администрацией Кулаковского муниципального образования сроки расселения домов до 23 сентября 2029 года являются чрезвычайно длительными. В связи с этим прокуратура района обратилась в Тюменский районный суд с административным иском к администрации Кулаковского муниципального образования о признании незаконными распоряжений администрации в части срока расселения граждан и установления нового срока для отселения жильцов - до 31 декабря 2022 года. На днях суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме", - сообщили в прокуратуре Тюменской области, уточнив, что решение суда еще не вступило в силу.