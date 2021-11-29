Тюменских вахтовиков будут допускать к работе по QR-коду о вакцинации и отрицательному ПЦР-тесту на covid-19

Работникам нефтегазовой отрасли с 3 декабря не нужно перед отправкой в вахтовые поселки проходить обсервацию перед отправкой на вахту. Постановление об отмене этого требования подписала главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.

"Руководители предприятий нефтегазовой отрасли допускают на работу сотрудников, имеющих сведения о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев, а также отрицательный ПЦР - тест (срок действия не должен превышать 48 часов с момента получения результата). Настоящее постановление вступает в силу с 3 декабря 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадра.

С 18 октября в регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса для представителей ряда профессий. Сотрудники нефтегазовой отрасли, работающие вахтовым методом, включены в этот список.