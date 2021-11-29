Квадрокоптер зафиксировал сброс жидких отходов в Юргинском лесничестве

Сброс жидких бытовых отходов на территории земель лесного фонда выявлен в Юргинском районе. При патрулировании лесов с помощью квадрокоптера зафиксировано не только само нарушение, но и государственный регистрационный номер асенизаторской машины.

В департаменте лесного комплекса Тюменской области сообщили, что нарушитель будет привлечен к административной ответственности по статьей 8.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

"Ответственность по этой статье предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей на граждан, от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей на должностных лиц, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе департамента.