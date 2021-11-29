За девять месяцев 2021 года в Тюменской области построено 4765 индивидуальных жилых домов

В Тюменской области стали больше строить индивидуальных жилых домов. По данным Тюменьстата, с января по сентябрь таких домов построено на 46,9 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

С января по сентябрь 2021 года в Тюменской области в целом возведено 4839 жилых домов общей площадью 933,2 тыс. кв. м, в том числе населением построено 4765 индивидуальных жилых дома общей площадью 582,8 тыс. кв. м, сообщает Тюменьстат. Количество жилья, возведенное организации всех форм собственности и индивидуальными застройщиками, на 32,4% превышает показатели соответствующего периода предыдущего года, а по индивидуальному жилищному строительству выросло на 46,9%.