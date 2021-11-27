Аграрии Голышмановского округа успешно завершают сельскохозяйственный год

Более 100 тыс. тонн зерна намолотили голышмановские хлеборобы, несмотря на сложные климатические условия прошедшего сельскохозяйственного сезона. Средняя урожайность по округу составила чуть больше 19 центнеров с гектара.

Как сообщил заместитель главы Голышмановского округа Владимир Попов, экономические последствия пандемии и засуха летом 2021 года повлияли на урожай. Особенно пострадали сельхозпредприятия, которые не соблюдали агротехнологии выращивания зерновых. В выигрыше остались те, кто из года в год добросовестно работает с землёй. Кроме того, сельхозпредприятия Голышмановского округа в этом году приобрели спецтехники на 172 миллиона рублей.

"К примеру, крестьянско-фермерское хозяйство Жакслыка Исмакова на протяжении многих лет соблюдает все звенья технологического процесса при обработке почвы, на посевной и жатве. В этом году хозяйство получило наибольшую урожайность среди агропредприятий муниципалитета - 26 центнеров с гектара. В ООО СП "Голышмановское", где постоянно совершенствуют технологии выращивания зерновых культур, получили 22 центнера с гектара. Новое растениеводческое предприятие ООО "Земля" - отделение птицефабрики ООО "РУСКОМ", в первый год работы тоже получили урожайность выше среднего показателя по нашей территории", - отметил Владимир Попов.

Среди растениеводческих предприятий на уровне Тюменской области лучшими стали хлеборобы крестьянско-фермерского хозяйства Исмакова Ж.К., на втором месте - полеводы ООО Юг-Агро. Среди кредитных кооперативов региона первое место отдали голышмановскому "Развитию". В областных состязаниях Голышмановский городской округ занял третье место во второй экономической зоне, пишет "Мегатюмень".