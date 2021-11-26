Тюменцы могут поддержать регион в конкурсе Лаборатории по созданию креативных пространств

Тюменские проекты по развитию креативных пространств представлены на конкурсе Rurban Creative Lab. Будут поддержаны четыре лучших региона, победителей выберут с помощью голосования. Глава города Руслан Кухарук в своем Instagram-аккаунте предложил тюменцам поддержать городские идеи, проголосовав за них на сайте Лаборатории по созданию креативных пространств.
"Развитие креативных пространств является индикатором благополучия того или иного региона. Тюмень входит в топ-10 городов с наибольшим вкладом креативных индустрий в валовый региональный продукт (ВРП), занимая четвёртое место. Мы знаем, что креативные индустрии могут и должны стать драйвером экономики Тюмени. Поэтому считаем важным сформировать благоприятный климат для их развития и сопровождения предпринимателей от возникновения идеи до ее реализации", - сообщил глава города в своем посте.
Руслан Кухарук отметил, что в Тюмени создано агентство развития креативных индустрий, оно будет модерировать все процессы и станет связующим звеном между бизнесом и властью. Сегодня он совместно с руководителем агентства Алексеем Краевым на форуме "Российская креативная неделя — Сибирь" рассказал о создании в Тюмени пешеходной улицы Дзержинского и ивент-парка Алебашево как кластеров развития креативных индустрий. "У этих крупных инвестиционных проектов достаточно сильные креативные команды, и мы стараемся использовать все меры поддержки", - рассказал глава города.
"Чтобы Тюменская область оказалась среди участников третьего этапа, нужна поддержка ее жителей. Проголосовать за наш регион можно после регистрации на сайте rurban.space до 13 декабря. Прошу вас принять участие в голосовании за Тюменскую область и тем самым поддержать наши проекты", - обратился к жителям региона глава Тюмени.
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