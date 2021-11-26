Тюменцы могут поддержать регион в конкурсе Лаборатории по созданию креативных пространств

Тюменские проекты по развитию креативных пространств представлены на конкурсе Rurban Creative Lab. Будут поддержаны четыре лучших региона, победителей выберут с помощью голосования. Глава города Руслан Кухарук в своем Instagram-аккаунте предложил тюменцам поддержать городские идеи, проголосовав за них на сайте Лаборатории по созданию креативных пространств.

"Развитие креативных пространств является индикатором благополучия того или иного региона. Тюмень входит в топ-10 городов с наибольшим вкладом креативных индустрий в валовый региональный продукт (ВРП), занимая четвёртое место. Мы знаем, что креативные индустрии могут и должны стать драйвером экономики Тюмени. Поэтому считаем важным сформировать благоприятный климат для их развития и сопровождения предпринимателей от возникновения идеи до ее реализации", - сообщил глава города в своем посте.

Руслан Кухарук отметил, что в Тюмени создано агентство развития креативных индустрий, оно будет модерировать все процессы и станет связующим звеном между бизнесом и властью. Сегодня он совместно с руководителем агентства Алексеем Краевым на форуме "Российская креативная неделя — Сибирь" рассказал о создании в Тюмени пешеходной улицы Дзержинского и ивент-парка Алебашево как кластеров развития креативных индустрий. "У этих крупных инвестиционных проектов достаточно сильные креативные команды, и мы стараемся использовать все меры поддержки", - рассказал глава города.