Депутаты гордумы проголосовали за принятие проекта бюджета Тюмени на 2022 год

Депутаты Тюменской городской думы рассмотрели и приняли бюджет города Тюмени на 2022 год. Приоритетными направлениями расходов в нем, как и прежде, являются развитие человеческого капитала и формирование комфортной городской среды, сообщил председатель думы Евгений Заболотный.

Спикер отметил, в формировании главного финансового документа города участвовали как представители исполнительной власти, так и депутаты, общественники и неравнодушные горожане. "Прежде чем принять окончательное решение, нам предстояло тщательно проанализировать все направления деятельности. В течение года народные избранники обсуждали с избирателями все, что необходимо сделать в городе, и пожелания жителей легли в основу бюджета на предстоящий трехлетний период. Документ получился продуманным, сбалансированным, охватывающим все стороны жизни нашего города", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Рассмотрение проекта бюджета Тюмени состоялось после заслушивания послания губернатора Александра Моора облдуме о положении дел в регионе. Присутствовавший на заседании думы глава города Руслан Кухарук отметил, что включенные в проект бюджета Тюмени показатели совпадают с вектором развития области. Евгений Заболотный добавил, что в регионе работает единая управленческая команда, которая трудится в тесном взаимодействии на региональном и муниципальных уровнях, и что важно — в сотрудничестве с местным населением. "Все, что запланировано в рамках бюджета, мы будем выполнять", – подчеркнул председатель думы.

Депутаты от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" поддержали главный финансовый документ, фракция КПРФ от голосования воздержалась.