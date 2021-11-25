Около 30 тысяч молодых людей нашли работу в Тюменской области 2021 году

В 2021 году департаменту труда и занятости Тюменской области удалось трудоустроить почти 30 тысяч молодых людей, процент трудоустройства составил 67%, что выше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе облдумы со ссылкой на директора департамента Александр Сидоров.

"Основная проблема, с которой сталкивается молодежь при трудоустройстве – отсутствие опыта работы. Наиболее эффективная мера поддержки здесь – устройство выпускников на стажировку, во время которой можно получить необходимый опыт", – пояснил Александр Сидоров.

Отмечается, что профессиональное обучение в регионе можно получить более чем по ста направлениям, во многих школах ведется старшеклассники занимаются проектной деятельностью, которая помогает определиться со сферой будущей трудовой деятельности. Помимо помощи в профориентации и трудоустройстве, органы власти в Тюменской области занимаются и развитием молодежного предпринимательства. По словам директора областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антона Машукова, работа с молодежью в этом направлении начинается уже в 14-летнем возрасте. "Важно уже в этом возрасте показать молодым людям, что есть такой жизненный трек, есть возможности", – уверен Машуков.

Развитие сферы молодежной политики и создание условий для успешной самореализации молодежи депутаты облпарламента и представители регионального правительства обсудили на выездном заседании комитета Тюменской областной думы по социальной политике в "Конторе пароходства".