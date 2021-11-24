В Тюмени пройдёт очередная сельская ярмарка

В субботу жители и гости города на трех ярмарочных площадках смогут купить продукцию от местных сельхозтоваропроизводителей.

Свежее мясо, дикоросы, молочную и рыбную продукцию, сыры, продукцию пчеловодства, рапсовое масло и могое другое можно будет купить в течение дня 27 ноября у ТЦ "Заречный двор" (проезд Солнечный, 11), ТЦ "Порт" (ул. Мельникайте, 126, корп. 2) и на пересечении улиц Ямская – Льва Толстого (парковка).