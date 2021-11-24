В Тюмени пройдёт очередная сельская ярмарка

15:48 24 ноября 2021
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В субботу жители и гости города на трех ярмарочных площадках смогут купить продукцию от местных сельхозтоваропроизводителей.

Свежее мясо, дикоросы, молочную и рыбную продукцию, сыры, продукцию пчеловодства, рапсовое  масло и могое другое можно будет купить в течение дня 27 ноября  у ТЦ "Заречный двор" (проезд Солнечный, 11), ТЦ "Порт" (ул. Мельникайте, 126, корп. 2) и на пересечении улиц Ямская – Льва Толстого (парковка).

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