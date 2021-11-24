Более тысячи парковочных мест в центре Тюмени станут платными с понедельника

С 29 ноября в Тюмени в платный режим переводятся парковки в квадрате улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной. Дополнительно будет создано 1026 мест для правильной парковки, сообщили в администрации города.
"Такая мера позволит разгрузить центр города от автомобилей, даст возможность тем, кто приехал в центральную часть Тюмени по делам, без проблем найти парковку, снизит заторы и пробки на дорогах", – считают в администрации города.
Час парковки в будни с 7:00 до 19:00 будет стоить 30 рублей. Бесплатно местом можно пользоваться первые 15 минут, с 19:00 до 7:00, в выходные и праздничные дни, на автомобилях, зарегистрированным в Федеральном реестре инвалидов – в любое время.
Оплатить можно через паркомат (авансовый платеж), на интернет-портале, через приложение "Тюменские парковки" или терминал ТТС.
Оплатить парковку до конца дня (до 23.59) можно через мобильное приложение "Тюменские парковки", главное – запомнить время стоянки. Также в мобильном приложении действует поминутная тарификация, то есть вы оплачиваете фактическое время пребывания авто на парковке.
Получить информацию о работе парковочного пространства Тюмени можно по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru