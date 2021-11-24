Более тысячи парковочных мест в центре Тюмени станут платными с понедельника

Фото - https://www.tyumen-city.ru

С 29 ноября в Тюмени в платный режим переводятся парковки в квадрате улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной. Дополнительно будет создано 1026 мест для правильной парковки, сообщили в администрации города.

"Такая мера позволит разгрузить центр города от автомобилей, даст возможность тем, кто приехал в центральную часть Тюмени по делам, без проблем найти парковку, снизит заторы и пробки на дорогах", – считают в администрации города.

Час парковки в будни с 7:00 до 19:00 будет стоить 30 рублей. Бесплатно местом можно пользоваться первые 15 минут, с 19:00 до 7:00, в выходные и праздничные дни, на автомобилях, зарегистрированным в Федеральном реестре инвалидов – в любое время.

Оплатить можно через паркомат (авансовый платеж), на интернет-портале, через приложение "Тюменские парковки" или терминал ТТС.

Оплатить парковку до конца дня (до 23.59) можно через мобильное приложение "Тюменские парковки", главное – запомнить время стоянки. Также в мобильном приложении действует поминутная тарификация, то есть вы оплачиваете фактическое время пребывания авто на парковке.

Получить информацию о работе парковочного пространства Тюмени можно по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).