В Тюмени продолжается комплексное развитие городских территорий

Депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию проанализировали развитие в Тюмени застроенных территорий и обсудили новые площадки для комплексного благоустройства.

В Тюмени реализуется 16 договоров о развитии застроенных территорий общей площадью 70 гектаров. Возводятся пять жилых комплексов: "Парковый", "Чемпионский", "Европейский берег", "Дебют" и "Кватро". Завершено строительство ЖК "Квартал на Московском" в границах улиц Магнитогорской, Пархоменко, Транспортной и Невской.

Директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов сообщил, что с 2021 года в городе действует механизм комплексного развития территорий, согласно которому в границы застройки входят не только аварийные многоквартирники, но и обновленные инженерные сети, зоны отдыха, социальная инфраструктура. Такой подход будет применен на улице Камчатской. На месте снесенных аварийных домов здесь возведут жилой район с домами разной этажности, игровыми площадками, общественными зонами отдыха, пешеходным бульваром, детским садом и парковками за границами дворов.

Депутат Николай Моисеев предложил рассмотреть возможность комплексного развития жилого района Мелиораторов. Иванов отметил, что для девелоперов может стать интересна и эта территория.

Альбина Селезнева поинтересовалась, какая судьба ждет территорию по улице Дамбовской и микрорайон Антипино. Представитель администрации рассказал, что инвесторы рассматривают вариант комплексного развития всей территории – от улицы Дамбовской до улицы Одесской. "По Антипино ведется работа, планируем вовлечь район в механизм комплексного развития территории, потому что там много домов, признанных аварийными и подлежащих сносу", – пояснил Иванов.

"Большой объем работ проделан. Радует, что выполняется ликвидация старого жилищного фонда, повышается уровень благоустройства. Вопрос развития застроенных территорий Тюмени остается на контроле членов постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию", – подытожил обсуждение вопроса председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Алексей Рагозин и поблагодарил администрацию города за сотрудничество.