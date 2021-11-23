Количество авиарейсов из Москвы в Тобольск сократилось

Число авиарейсов Москва-Тобольск-Москва сократилось. Это временное решение и обусловлено сезонностью и ужесточением ограничений в пандемию, но скоро они возобновятся, прокомментировали ситуацию в пресс-службе УК "Аэропорты Регионов".

Рейсы в Москву являются единственным направлением полетов из Тобольска на коммерческой основе без федеральных субсидий. "Эксперты отрасли отмечают, что это традиционная практика – учитывая статус Москвы как ведущего авиахаба страны, эти рейсы традиционно пользуются спросом у пассажиров и интересом у авиакомпаний. Сейчас рейсы до Москвы временно сокращены вследствие сезонности и ужесточения ограничений в пандемию, но нет сомнений, что возобновятся в ближайшем будущем", - отметили в УК "Аэропорты Регионов".

Первые регулярные рейсы Ремезов принял 15 октября этого года. Чуть больше чем за месяц он обслужил около 3000 пассажиров. "Для нового регионального аэропорта, который открылся в разгар пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений, и устойчивое расписание в которой все еще формируется, это весомая цифра", - считает исполнительный директор аэропорта "Ремезов" Владимир Варавва.

Ранее сообщалось, что в 2022 году число направлений полетов из Тобольска планируется увеличить вдвое, а количество рейсов – до 26 в неделю. К уже выполняющимся рейсам в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск планируется добавить полеты по новым направлениям. Расширение маршрутной сети произойдет за счет открытия полетов в Новый Уренгой (авиакомпания "Азимут"), Сургут, Нижневартовск (оба направления – UTair), Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь (все три направления – "ИрАэро"). Все они, за исключением Москвы, будут субсидироваться из федерального бюджета.

"Государственное субсидирование перелетов помогает авиакомпаниям удерживать доступную для пассажиров стоимость билетов, что, естественно, положительным образом сказывается на пассажиропотоке в региональных аэропортах", - отмечает Владимир Варавва.