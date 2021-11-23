Тюменская область на планирует вводить QR-коды о вакцинации на общественном транспорте и в такси

На общественном транспорте и в такси систему пропуска по QR-кодам власти не планируют внедрять, сообщается в Официальном сообществе Тюменской области в сети "Вконтакте".

QR-коды о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании с 8 ноября жителям и гостям региона требуются для посещения крупных городских торговых центров. С 3 декабря коды будут нужны для входа в кафе, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, на горячие источники, базы отдыха и так далее.