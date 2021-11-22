Богдан Ивакин из Тюмени признан лучшим IT-специалистом УрФО среди студентов

В Салехарде подвели итоги конкурса профессионального мастерства Уральского федерального округа "Славим человека труда" в номинации "Лучший IT-специалист". Первое место среди группы обучающихся занял студент Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий Богдан Ивакин. Второе и третье место у курганцев Владислава Синцева и Матвея Бутакова.

Столица Ямала в течение двух дней принимала участников из субъектов Уральского федерального округа, которые демонстрировали знания системного администрирования, решали практические задания по работе с базами данных, а также электронным конструктором Arduino.

В группе профессионалов лучшим IT-специалистом признан Владислав Андриянников из Югры, втрое место у курганца Антона Барсукова, на третьем - Константин Каминский из Тюмени, сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области