Уровень минимального размера оплаты труда обсудят в Тюменской области

В ходе совещания по социальным вопросам 18 ноября президентом Российской Федерации дано поручение об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 2022 год. Глава государства отметил, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.

Сторонам социального партнерства Тюменской области направлено предложение о начале переговоров. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об установлении минимальной заработной платы в Тюменской области на 2022 год на уровне не ниже минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.