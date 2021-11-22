Мост над железнодорожными путями постоят в Заводоуковске

Путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль в Заводоуковске построят на месте существующего железнодорожного переезда, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов на онлайн-заседании регионального правительства.

"В Залинейной части Заводоуковска проживает почти 20 процентов населения города. Автотранспортное сообщение осуществляется либо через федеральную автотрассу, либо через наземный железнодорожный переезд. В утренние и вечерние часы пик переезд закрывается в среднем почти на сорок минут, а в сутки движение автомобильного транспорта перекрывается примерно на десять часов. Путепровод через железную дорогу остро необходим городу и его жителям", – отметил Сергей Шустов.

Строительство путепровода в центральной части города экономически нецелесообразно, поскольку потребует гораздо больших бюджетных расходов, подчеркнул заместитель губернатора.

Рассмотреть вопрос о строительстве путепровода поручил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Заводоуковск в сентябре 2021 года, сообщили в пресс-службе главы региона.