Торговля на Тюменской ярмарке проходит с соблюдением антикоронавирусных мер

Более 165 тысяч человек посетили с начала года тюменский Выставочный зал, что существенно выше показателей 2020-го. "Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, нам удалось провести все запланированные мероприятия", - сообщил гендиректор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

"Понимая, что время сейчас непростое, в течение всего года особое значение мы придавали противоковидным мерам, чтобы сделать площадку защищенной от инфекций. Гости и участники выставок должны чувствовать себя в безопасности. Еще летом на всех ярмарках работал мобильный пункт вакцинации и палатка здоровья", - отметил Брудков.

Сейчас в выставочном зале проходит традиционная ноябрьская Сибирская православная выставка-ярмарка "Духовные традиции и богатство России". В ней более 150 участников, в том числе представители монастырей и храмов России, Украины, Белоруссии, Греции. НА площадках соблюдаются все противокоронавирусные меры, по-прежнему работает пункт вакцинации, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени.