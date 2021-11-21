В Тюменской области много вакансий в строительстве, торговле

За десять месяцев 2021 года в службу занятости Тюменской области обратилось 67 506 человек, из них 39 889 человек нашли работу. Уровень трудоустройства составил 59,1%, пишет "Вслух.ру".

За тот же период 2020 года было 98 226 обращений, 42 819 человек (43,4%) трудоустроены.

На учете в качестве соискателей в начале ноября состояли 10 952 человека (в начале октября их было 11 243 человека).

В региональном банке вакансий службы занятости 26 248 предложений. Традиционно лидирует сфера строительства, где требуются 5 209 работников. 2 806 вакансий в торговле и ремонте автотранспорта, 2 426 — в обрабатывающих производствах, 2 349 — в сельском и лесном хозяйствах, рыболовстве и рыбоводстве. В образовании 2 205 вакансий, в здравоохранении и сфере соцуслуг - 1 980. В направлении госуправления и обеспечении военной безопасности, социального обеспечения свободны 2025 мест.