В двух тобольских деревнях и селе появился интернет

Ростелеком увеличил покрытие оптической сетью в Тобольском районе Тюменской области. Впервые возможность подключить цифровые сервисы и услуги получили жители деревень Сабанаки, Иртышатские Юрты и села Ворогушино.
Доступ к услугам и сервисам в каждом населенном пункте будет появляться по мере подключения домов к оптике. Построенные волоконно-оптические линии позволяют обеспечивать цифровыми сервисами жилые дома и объекты государственной, социальной и торговой инфраструктуры. Интернетом уже пользуются сотрудники администрации Ворогушинского сельского поселения и общеобразовательной школы.
Технология "оптика в квартиру" является ключевой компетенцией "Ростелекома". На сегодняшний день оптическими линиями "Ростелекома" охвачены более 70 % домохозяйств Тюменской области, сообщили в пресс-службе компании.
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