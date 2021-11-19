260 миллионов рублей долга взыскали энергетики с жителей Тюмени, Югры и Ямала

В АО "Газпром энергосбыт Тюмень" подвели итоги претензионно-исковой работы с неплательщиками среди физических лиц в Югре, на Ямале и юге Тюменской области. За 9 месяцев 2021 года юристами компании было предъявлено к исполнению кредитным организациям и подразделениям судебных приставов более 37,6 тыс. судебных приказов, вынесенных мировыми судами, на общую сумму 185,9 млн руб. В итоге неплательщики погасили задолженность за поставленную электроэнергию и пени на сумму 78,8 млн руб., в том числе на этапе исполнительного производства — на сумму 58,8 млн руб.

45% должников стараются урегулировать проблему в досудебном порядке. Так, с начала 2021 года граждане погасили 183,4 млн рублей долга после разъяснительной работы с должниками и введения ограничения подачи электроэнергии, не дожидаясь судебных решений.

"По всем должникам претензионно-исковая работа ведется до полного погашения задолженности. Когда все другие меры воздействия на недобросовестного потребителя электроэнергии исчерпаны, у нас не остается другого выбора, кроме как обращаться в суд", — рассказал заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам АО "Газпром энергосбыт Тюмень" Сергей Галуза.

Чтобы избежать любых негативных последствий, связанных с судебными разбирательствами и принудительным взысканием задолженности, энергетики рекомендуют соблюдать финансовую дисциплину, своевременно передавая показания приборов учета и оплачивая потребленную электрическую энергию, а также контролировать состояние расчетов в Личном кабинете клиента на официальном сайте АО "Газпром энергосбыт Тюмень" либо в мобильном приложении "ГЭТ ЛКК".