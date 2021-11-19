В Тобольске появится дом вверх тормашками

В сквере имени Александра Михайлова в Тобольске в феврале постоят аттракцион "Перевёрнутый дом".

Многодетная Елена Пушкарева идею подсмотрела в другом городе и решила, что такое развлечение будет интересно тоболякам и туристам. Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" ее бизнес-план одобрил и выдал кредит, сообщает издание "Тобольск-Содействие".

Строительство аттракциона уже началось. Планируется, что "дом вверх дном" будет готов в феврале следующего года.