В Тобольске появится дом вверх тормашками

15:11 19 ноября 2021
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В сквере имени Александра Михайлова в Тобольске в феврале постоят аттракцион "Перевёрнутый дом". 

Многодетная Елена Пушкарева идею подсмотрела в другом городе и решила, что такое развлечение будет интересно тоболякам и туристам. Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" ее бизнес-план одобрил и выдал кредит, сообщает издание "Тобольск-Содействие".

Строительство аттракциона уже началось. Планируется, что "дом вверх дном" будет готов в феврале следующего года.

Теги: бизнес , дети , отдых , Тобольск , туризм
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