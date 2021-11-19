Депутаты Тюменской гордумы обсудили развитие и содержание зон отдыха

Тюмень благоустраивается хорошими темпами, ежегодно в городе появляются новые озелененные территории, уголки и скверы, но для того чтобы улучшать и развивать городскую среду, сделать ее более комфортной, этого недостаточно. Нужно улучшать качество содержания этих объектов, с одной стороны, а с другой — повышать культуру населения. Об этом шла речь в Тюменской городской думе на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Замглавы города Семен Тегенцев рассказал депутатам об итогах работы по созданию условий для массового отдыха жителей города Тюмени и организации обустройства мест массового отдыха населения в 2021 году. В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" в 2021 году в городе было благоустроено восемь общественных территорий: одна озелененная территория, четыре зеленых уголка и три территории общего пользования. Благодаря частным инвесторам благоустроены набережная Туры со стороны Заречного микрорайона, зеленый уголок у школы № 48 и общественная территория у ЖК "Айвазовский". Благоустройство сквера Железнодорожников, который занимает более 14 тысяч кв. метров, проведено в рамках нацпроекта. Так же создано несколько зеленых уголков и благоустроено три территории общего пользования, в том числе сквер Владислава Крапивина.

Не менее важным для создания комфортной городской среды является содержание рекреационных зон, своевременная очистка от мусора, акарицидные обработки и так далее. Эти работы ведутся в плановом режиме.

Депутаты отметили, что в целом программы реализуются успешно, но есть вопросы, на которые стоит обратить внимание. Так, Александр Григорьев предложил создать больше парковочных мест у Гилевской рощи, чтобы горожане не оставляли свои автомобили на газоне у заборов. Также он напомнил о контроле за предпринимателями, которые незаконно устанавливают генераторы в роще.

Владимир Гороховцев призвал навести порядок на набережной со стороны Заречного микрорайона: бутылки и прочий мусор валяются не только на берегу, но и в воде.

Про аналогичную ситуацию рассказал и Юрий Коновалов, но в районе пруда Южный, где берег и водная гладь также захламляются мусором. "Проблема не только в частоте и регулярности уборки территорий, но и в культуре поведения людей. Нужно над этим всем вместе работать", - отметил Коновалов.

Евгений Бакро добавил, что скоро начнут заливать катки, в прошлый раз горожане высказывались негативно о качестве некоторых муниципальных площадок, и предложил управам и профильному департаменту проконтролировать этот процесс в этом году.

Председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов подчеркнул, что городские власти многое делают для создания комфортной среды, но важно чтобы и жители бережно относились ко всем объектам, поддерживали чистоту в городе.

"Наша основная цель — обеспечить жителям комфортное нахождение в местах массового отдыха и повышать качество благоустройства, чтобы люди могли отдыхать с удобствами. Те задачи, которые мы перед собой ставим, выполняются в полном объеме, но и предстоит еще сделать очень многое", - считает Дмитрий Антипов.

По его словам, в городе с 2019 года успешно реализовано 14 крупных проектов по созданию мест массового отдыха, особенно популярны у горожан Гилевская роща и Затюменский экопарк — за год в них отдыхают более миллиона человек.

Еще один крупный проект будет реализован у озера Алебашево. "Сейчас ведется эскизное проектирование. Кроме пешеходной зоны, с привлечением частных инвесторов там будут построены спортивные крытые павильоны и другие значимые объекты. Этот вопрос в рамках нашей постоянной комиссии мы рассмотрим в следующем году, когда работа над концепцией будет завершена. В обсуждении проекта также примут участие жители города. Их мнение очень важно, поскольку позволяет более грамотно принимать решения, услышать их пожелания и потребности еще на стадии планирования и максимально выполнить в рамках существующих норм и правил", - добавил Дмитрий Антипов.