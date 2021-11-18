Тюменские безработные и работодатели будут искать друг друга на платформе "Работа в России"

Тюменская область вошла в число 19 пилотных регионов, которые переходят на взаимодействие с гражданами через Единую цифровую платформу "Работа в России".

С 18 ноября 2021 года взаимодействие между гражданами, ищущими работу, службой занятости и работодателями будет осуществляться на Единой цифровой платформе "Работа в России". При этом необходимые данные будут загружаться в систему с помощью межведомственного взаимодействия. Это позволит гражданам взаимодействовать со службой занятости в электронном формате, а также освободит их от предъявления большинства документов.

Переход на Единую цифровую платформу предполагает автоматизацию процесса подбора подходящей работы. При этом станет возможной процедура дистанционного согласования с гражданином вариантов подходящей работы.

Благодаря технологическому обновлению цифровой платформы расширится функционал для граждан, которые ищут работу через центры занятости и при этом не претендуют на получение пособия по безработице.

Центры занятости смогут разделять потоки граждан, которые обращаются для поиска работы, в зависимости от их мотивации. При этом признание граждан безработными и перерегистрация безработных граждан будут осуществляться исключительно при личном обращении гражданина в центр занятости.