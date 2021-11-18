Жители Тюмени, Югры и Ямала уже два года тестируют в магазинах кэшаут

Жители Тюменской области могут снять наличные деньги с карты в кассах 657 магазинов. Эта операция называется кэшаут. Если рассматривать регион вместе с Югрой и Ямалом, то банки предоставляют кэшаут в 1,4 тыс. торговых точек. За год их количество увеличилось на 6%. Сервис позволяет снимать наличные с банковской карты на кассах торгово-сервисных предприятий.

За 9 месяцев 2021 года жители области и округов воспользовались сервисом более 6 тысяч раз, сняв с карт 5,6 млн рублей. Как по количеству операций, так и по сумме показатели превысили прошлогодние в два раза.

Сервисом кэшаут можно воспользоваться только при совершении покупки. Это обязательное условие. Сумма покупки может быть минимальной. Ежедневный лимит выдачи наличных составляет 5 тыс. рублей, ежемесячный – 30 тыс. рублей. Как правило, торгово-сервисные предприятия, предоставляющие услугу кэшаут, размещают об этом специальные наклейки.

По словам заместителя управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Елены Никитиной, такой сервис в регионе оказывают четыре банка.

"Услуга кэшаут особенно востребована в сельской местности Тюменской области и в отдаленных населенных пунктах Крайнего Севера, где отсутствуют банкоматы и отделения банков, неразвита платежная инфраструктура, и люди предпочитают наличные расчеты. Сервис способствует повышению доступности финансовых услуг для жителей нашего региона", – сообщила Елена Никитина.