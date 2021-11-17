Продукция компании "Золотые луга" завоевала медали международного конкурса "Гарантия качества 2021"

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" вошла в число победителей международного конкурса "Гарантия качества-2021", который определил лучших производителей продуктов, представленных на территории России. Тюменский производитель завоевал две золотые, две серебряные медали и диплом качества.

Итоги объявил Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН в Москве в рамках Всемирного дня качества. В ходе глобальной оценки качества ведущие эксперты страны изучили свыше 900 образцов в 29 категориях. Все представленные продукты прошли органолептическую оценку, проведенную аттестованными дегустаторами 10 научно-исследовательских институтов пищевой отрасли, лабораторные исследования в аккредитованных лабораториях и оценку маркировки. Участие в конкурсе приняли свыше 130 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей из 46 регионов России и Казахстана.

"С каждым годом количество образцов в нашем конкурсе увеличивается. И что особенно отрадно, увеличивается количество продуктов, которым присуждается золотая и серебряные медали. Даже если продукт никакое место не занял производители возвращаются на наш конкурс с уже откорректированной рецептурой, технологией, маркировкой", - отметила директор федерального научного центра пищевых систем им. Горбатова Оксана Кузнецова.

Вице-президент Российской академии наук Ирина Донник обратила внимание, что за последние 10 лет серьезно изменилось отношение к качеству российских продуктов. Этому способствовали и поддержка федеральной власти, и вклад ученых, и усилия отечественных производителей, в том числе – участников конкурса.

В категории "Молочная продукция" приняла участие компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири. По итогам строгой оценки натуральный сыр "Пошехонский" и йогурт "Лимонный пай" получили золотые медали конкурса, сыр "Голландский" и йогурт "Печеное яблоко – корица" - серебряные медали. Йогурт "Черничный пирог" удостоен диплома качества.

Отметим, представленные на конкурс питьевые йогурты десертной коллекции – новинка производителя, поступила в продажу летом 2021 года. Они выпускаются в "семейном" формате – в бутылках 720 граммов. Продукт натуральный, без искусственных добавок и консервантов, а уникальные вкусы были выбраны по итогам фокус-групп с дегустациями среди потребителей.

Натуральные сыры торговой марки "Золотые луга" уже давно представлены на рынке и пользуются высоким спросом. На Новолоктинском сыродельном заводе выпускают четыре вида сыра – "Голландский", "Пошехонский", "Гауда" и "Эдам". Они изготавливаются исключительно из молока высшего сорта и не содержат растительных жиров и консервантов.

Этот продукт неоднократно становился победителем конкурсов "100 лучших товаров России", "100 лучших товаров Тюменской области", "Фестиваль качества в Екатеринбурге" и других агропромышленных выставок.

"Наша компания ставит перед собой амбициозные цели и достигает их. Высокие награды в столь масштабном и престижном конкурсе тому подтверждение. Отбор был серьезный, пристальный, эксперты оценивали образцы буквально под микроскопом. И нам было важно подтвердить высокое качество выпускаемой продукции, в том числе новинки этого года", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Всего за последние три года в конкурсе "Гарантия качества" приняло участие 63 региона; 213 производителей, в том числе предприятия малого и среднего бизнеса, предоставили на конкурс 1717 образцов. И если в 2018 году рассматривалось 384 образца продукции, то в 2021-м – 922!

Организаторы считают, что основная цель такого конкурса – выявить лучшие продукты, которые есть на нашем рынке. Говорить открыто и громко о качестве этой продукции, чтобы сам потребитель верил в наш российский продукт. И тогда и весь мир будет считать, что российские продукты – эталон качества.

Мероприятие проходит при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства и Минпромторга РФ.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.