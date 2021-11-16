QR-коды потребуются тюменцам для похода в рестораны, бани и салоны красоты

С 3 декабря в Тюменской области расширяется список общественных мест, при посещении которых гражданам, достигшим 18 лет, необходимо предъявить документы. В него вошли общепит, парикмахерские, салоны красоты, дискотеки, ночные клубы, а также дома отдыха и термальные источники.

QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании, помимо ТРЦ, культурных и спортивных объектов начнут требовать:

♦ ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг-клубы, батутные центры, кальянные, букмекерские конторы и тотализаторы;

♦ салоны красоты, косметические, массажные салоны, солярии, парикмахерские;

♦ аквапарки, СПА-комплексы, банно-оздоровительных комплексы, бани, сауны, термальные источники, базы отдыха, туристические базы, пансионаты, дома отдыха, за исключением бань, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

♦предприятия общественного питания, за исключением расположеных в аэропортах, на жд и автовокзалах, у дорог и в гостиницах для обслуживания постояльцев.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.