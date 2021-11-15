На полигоне Боровской птицефабрики дожгли всех кур и другие биоотходы

В Тюменском районе завершены работы по сжиганию биоотходов до зольного остатка на полигоне ПАО "Птицефабрика "Боровская", заявил замгубернатора Владимир Чейметов в Telegram-канале "Оперативный штаб. Тюмень".

"В настоящее время на территории, где проходило сжигание, началась приборка, выравнивание участка и другое благоустройство без применения огня. Утилизация яичного порошка запланирована на 18 ноября и будет проведена за один день. После чего продолжатся работы по благоустройству и дезинфекции участка, которые полностью завершатся до 1 декабря 2021 года", – уточнил заместитель губернатора.

В октябре очаг птичьего гриппа был выявлен на птицефабрике "Боровская", из-за этого в сжатые сроки уничтожено более 6 тысяч тонн биологического материала. Местом для сжигания стала действующая площадка компостирования помета по Тюменью. В течение нескольких недель жители города и ближайших поселков испытывали дискомфорт из-за запаха гари и смога.