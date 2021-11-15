Тюменских самозанятых научат торговать на Wildberries, Ozon и AliExpress

Образовательный курс по выходу на маркетплейсы проводится в рамках федерального проекта "Поддержка самозанятых граждан" и бесплатен для жителей Тюменской области.

Организаторы курса обещают научить самозанятых с помощи Wildberries, Ozon и AliExpress и т.п. увеличивать объемы, скорость и географию продаж, а также объяснят, как правильно упаковывать, отгружать и продвигать товары в своих личных кабинетах на маркетплейсах.

"Курс — возможность научиться работать на маркетплейсах, чтобы производить товар и получать за его продажу официальный доход в качестве самозанятого. Выручка маркетплейсов растет, и поэтому надо с пониманием заходить на этот рынок: как сделать так, чтобы товар ранжировался и продвигался площадкой, при этом чтобы платформа продукт не заблокировала", - пояснил идею проекта председатель комитета "ОПОРЫ РОССИИ" по развитию молодежного предпринимательства Артем Андросов.

Программа будет проходить в онлайн-формате. Зарегистрированные самозанятые участники смогут бесплатно посмотреть запись полного курса видеоуроков в удобное время.

Превратить хобби в дело, которое приносит доход и удовольствие, тюменцам поможет член "ОПОРЫ РОССИИ" Александра Чибрик, она проведет первую часть образовательного курса:

Я являюсь официальным сертифицированным партнером холдинга "AliExpress. Россия": создаю товары декора для дома, скоро торжественное открытие магазина на AliExpress. На курсе моя задача — помочь предпринимателям создать свои магазины. Польза курса — в четком пошаговом алгоритме действий, как запустить прибыльный бизнес.

Федеральный проект "Поддержка самозанятых граждан" входит в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".