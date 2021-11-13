В тюменской "Ленте" покупателям предоставили больше самостоятельности

В тюменском ТЦ "Лента" запустили кассы самообслуживания, состоящие из мобильных сканеров и зоны с кассами для самостоятельной оплаты. Воспользовавшиеся сервисом отмечают, что так легче контролировать расходы и значительно сокращается время шопинга.

"Я пробовала этот сканер. Это прям пушка! По ходу сканируешь всё, что кладёшь в корзину, cразу видно сумму. Когда всё взял, на этой штуке есть кнопка оплатить. Жмешь её, генерируется qr-код, его на кассе самообслуживания "пикаешь" и оплачиваешь. Никаких очередей. Мне очень зашло!" - поделилась впечатлениями одна из покупательниц.

Из плюсов новой системы - с помощью сканера вы сами контролируете итоговую сумму чека, можете проверить стоимость товаров, под которыми нет ценников. В специальной кассовой зоне с несколькими автоматами самообслуживания нет очереди.

Минусы тоже есть. Для получения сканера необходима карта "Ленты". Сигареты можно купить только на обычной кассе, алкоголь -с участием сотрудника магазина.